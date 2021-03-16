Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT, 27. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuara katılan çok sayıda Türk turizmci, başkent Moskova’daki Crocus Expo'da yerini alarak Türkiye’nin en önemli pazarlarından Rusya'da Türkiye'yi tanıtıyor.

Fuara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın yanı sıra çok sayıda şirket ve dernek temsilcisi katılım gösterdi.

Türk turizmciler, 18 Mart’a kadar sürecek fuarda, Rus ziyaretçilere Türkiye'nin çeşitli alanlardaki turizm olanaklarını anlatacak.