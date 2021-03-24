Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

ABD’nin Colorado eyaletinde markete yapılan silahlı saldırıda aralarında bir polisin de olduğu 10 kişi öldürüldü. Boulder bölgesinde yaşanan kanlı olay sonrası saldırgan Ahmad Al Aliwi Alissa (21) birkaç saat içinde yakalandı. Altı Asyalı kadın da dâhil olmak üzere sekiz kişinin öldürüldüğü olaydan sadece bir hafta sonra yaşanan diğer saldırının saat 15.00 civarında gerçekleştiği belirtildi. Colorado olayı, ABD’de son yedi günde yedinci toplu saldırı olarak kayıtlara geçti. Bu iki olay, ateşli silah ölümlerinin trajik bir şekilde yaygın olduğu ABD’deki silah kontrol mevzuatı hakkında tartışmaları yeniden gündeme getirdi. ABD federal hükûmeti, ülke çapında ateşli silah olaylarını ve toplu atışları izlemek için merkezî bir sisteme veya veri tabanına sahip değil. Bazı silah şiddeti verilerini izleyen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre 2019’da silahların kullanıldığı olaylarda 40.000 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca son bir hafta içinde ülke çapında yapılan yedi kanlı saldırıda 20 kişi can verdi.