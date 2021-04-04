Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına 2 roket düştüğü belirtildi. Açıklamada, can ve mal kaybına yol açılmadığı kaydedildi.

Saldırının Diyale vilayetindeki el-Docma bölgesinden gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, üste Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçakların bulunduğu belirtildi.