Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kediler, Nashville Cat Rescue isimli kedi bakımevine kaldırıldı. Yavru kedilerden birinin, tam ortadan mükemmel bir şekilde ayrılmış iki ayrı renkte yüzü var. Kedinin yüzü, sanki kahverengi ve sarı renkteki iki kedinin yüzlerinin birleşimi gibi. Bu duruma iki embriyonun birleşmesinin yol açtığı, kedide iki ayrı türde DNA olduğu ifade edildi. Yavru kedilere bakımevinde yeni doğum yapmış iki kedi annelik ediyor.