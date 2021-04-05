Kediler, Nashville Cat Rescue isimli kedi bakımevine kaldırıldı. Yavru kedilerden birinin, tam ortadan mükemmel bir şekilde ayrılmış iki ayrı renkte yüzü var. Kedinin yüzü, sanki kahverengi ve sarı renkteki iki kedinin yüzlerinin birleşimi gibi. Bu duruma iki embriyonun birleşmesinin yol açtığı, kedide iki ayrı türde DNA olduğu ifade edildi. Yavru kedilere bakımevinde yeni doğum yapmış iki kedi annelik ediyor.
İki yüzlü kedi
05.04.2021 - 17:47 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Tennessee eyaletinde evlerinde inşa çalışmaları yapan aile, duvar dibinde yeni doğmuş ve annesiz iki yavru kedi gördü.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : iki yüzlü kedi,
780139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/780139.aspx
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