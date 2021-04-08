Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın güneyinde yarasalarda ölümcül bir virüs bulundu. Virüs, insanlarda kuduz benzeri rahatsızlığa yol açarak, tedavi edilmemesi halinde ölümlere yol açabiliyor. Güney Avustralya eyaletinde üçüncü keredir yarasalarda Avustralya Yarasa Lyssavirus (ABL) denilen virüs görüldüğünü belirten Sağlık ve Esenlik Dairesi Bulaşıcı Hastalık Kontrol Şubesi, insanlara bu hayvanlardan uzak durma ve her türlü temastan kaçınma uyarısında bulundu. Daireden Dr. Louise Flood, “ABL, yarasalar tarafından ısırıldığında insanlara geçebilen ve kuduz benzeri rahatsızlığa yol açan bir virüstür. Tedavi, semptomlar ortaya çıkıncaya kadar gecikirse ölüm kaçınılmaz olur” dedi. Yarasalar tarafından ısırılan veya tırmalanan herkesin bölgeyi temizlemesi ve antiseptik uygulaması gerekiyor.