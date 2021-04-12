Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fattah Es-Sisi ile görüştü. Lavrov görüşmede yaptığı açıklamada, Mısır Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade etti. Lavrov, Es-Sisi ile görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile de bir araya geldi.
Lavrov, Mısır’dan sonra İran'ın başkenti, Tahran'ı ziyaret ederek İranlı yetkililerle temaslarda bulunacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile görüştü
12.04.2021 - 15:21 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ile bir araya geldi.
Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fattah Es-Sisi ile görüştü. Lavrov görüşmede yaptığı açıklamada, Mısır Rusya'nın Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade etti. Lavrov, Es-Sisi ile görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile de bir araya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
782044 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/782044.aspx
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