Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İndekste 18,5’un altında olanlar zayıf, 18,5 – 24,9 arası sağlıklı kiloda, 25 – 29,9 arasında olanlar fazla kilolu, 30 – 39,9 arasında olanlar obez, 40'ın üzerinde olanlar ileri derecede obez (morbid obez) olarak kabul ediliyor. Doktorlar insanların işte hep bu belirlenen sağlıklı kiloya ulaşmalarını ister, tıbbi tavsiyeler ve hatta reçeteler de Vücut Kitle İndeksi’ne göre verilir. Ancak resmin tamamını göstermediği için sağlık konusunda bir belirleyici olarak indeksin güvenilirliği giderek daha fazla sorgulanıyor. Mesela zayıf ya da sağlıklı kiloda olup kalp hastalığı çekenler var. Ya da indekse göre fazla kilolu göründüğü halde fit ve sağlıklı olanlar mevcut. Uzmanlar, yeme bozukluğu sebebiyle ciddi şekilde hasta olan bazı kişilerin de VKİ değerleri fazla düşük olmadığı için tedavi görmeye yanaşmadıklarını ifade ettiler. İngiltere’de milletvekilleri de bu gerekçelerle, VKİ’nin kişinin sağlığı konusunda kriter olarak kullanılmaması çağrısında bulundular. Milletvekillerinin raporunda, hastalara bir yağ skoru tahsis etmenin, özellikle genç insanlarda "vücut memnuniyetsizliği" oranlarını artırma ihtimalinin yüksek olduğu ve yeme bozukluğunu tetikleyebileceği ifade edildi. Milletvekillerinden Caroline Nokes, “Sağlıklı kilonun bir ölçüsü olarak VKİ kullanımı kilolar konusunda bir utandırma aracı haline geldi. Bu sona ermeli" dedi. İndeks, 1832’de Belçikalı matematikçi Adolphe Quetelet tarafından formüle edildi.