Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Son zamanlarda Ukrayna’yla büyük gerginlik yaşayan Rusya’nın, bu ülke sınırındaki Astrakhan’a gönderdiği tanklara “taarruz şeritleri” çektiği görüldü. Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bu uygulama, Rusya’nın Ukrayna’da askeri müdahalede bulunacağına dair endişelere yol açtı. Sovyetler Birliği, 1968’de Çekoslovakya’ya yaptığı askeri müdahalede de Sovyet tanklarına, düşman tanklarıyla karışmasın diye şeritler çekmişti. Tanklara işaret konulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Joe Biden tarafından bölgede gerginliğin tırmandırılmaması çağrısına kulak asmayacağı şeklinde yorumlandı. Ukrayna sınırına 80.000 asker gönderen Rusya’nın, 30.000 asker daha göndermesi bekleniyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran da dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'da nükleer silah depolamaya hazırlandığını ileri sürmüş ve kanunsuz olarak ilhak ettiği yarımadanın su kaynaklarını güvence altına almak için ülkesine saldırabileceği uyarısında bulunmuştu.