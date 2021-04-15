Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışından İngiltere’ye gelenler koronavirüsle ilgili formaliteler ve sıkı kontrollerden dolayı saatlerce havaalanlarında beklemek zorunda kalıyor. Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda 7 saat bekletilen bir kadın yolcu, dayanamayarak bayıldı. Sağlık ekipleri, sınır kontrol kapısı önünde yere yığılan kadına müdahalede bulundu. Bayılan kadının videosunu çeken yolcu, kadınla görevliler arasında daha önce 90 dakika süren tartışma yaşandığını söyledi. Yurt dışından gelen yolcuların doldurdukları formlar tek tek inceleniyor, negatif Covid testleri araştırılıyor, karantinada kalacakları otelde yer ayırtıp ayırtmadıkları inceleniyor. Hükümet ise havaalanlarındaki uzun kuyruklar konusunda, formları doğru doldurmadıkları gerekçesiyle yolcuları suçladı. Airlines UK CEO’su Tim Alderslade, “Manüel kontroller çok zaman alıyor. Yolcu sayısı artarsa, ki biz artacağını tahmin ediyoruz, işler büsbütün zorlaşır. Tam dijitalleştirilmiş bir yolcu bulma formu geliştirilmeli” dedi. Heathrow Havaalanı sözcüsü de sınır gücünde yeterli eleman bulundurulmamasından yakındı.