Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüştü. İlk toplantı bugün BM Cenevre Ofisinde yapılacak, ardından Guterres, bütün taraflarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye’yi başında Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun bulunduğu bir heyet temsil ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, gayriresmî Kıbrıs Konferansı’nın müzakereleri yeniden başlatmak için bir fırsat sunduğunu belirtti. İsviçre’de Kıbrıs konulu düzenlenen beş zirvede Türk tarafının bütün iyi niyet ve çabalarına rağmen masayı ilk terk eden, her defasında Rumlar olmuştu.