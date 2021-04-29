Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İran ile seçkin ve iyi ilişkiler kurma arzusunda olduğunu belirtti. Suudi Arabistan resmî televizyon kanalına röportaj veren Veliaht Prens "İran'ın refah içinde olmasını ve aramızda karşılıklı çıkarların olmasını isteriz" ifadelerinin ardından "Onlarla yaşadığımız sıkıntılar; nükleer program, balistik füze programı ve bazı bölge ülkelerinde kanuna aykırı davranan milisleri desteklemesi" dedi. Bu problemlerin giderilmesinde ortaklarıyla çalıştıklarını dile getiren Selman, problemleri aşmayı, herkesle olumlu ve iyi ilişkiler kurmayı temenni ettiklerini kaydetti.

HUSİLER MASAYA OTURMALI

Veliaht Prens, İran destekli Husilere işaretle ülkesinin sınırlarında kanuna aykırı milislerin varlığını kesinlikle kabul etmeyeceğini belirterek “Husilerin de Yemen’de bölge ülkelerinin çıkarlarını gözetecek ve herkesin haklarını temin edecek çözümlere ulaşmak için bütün söz sahibi tarafarla görüşme masasına oturmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

IRAK: ARA BULUCU OLABİLİRİZ

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi. Irak’ın, İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma rolü üstlendiği iddialarını değerlendiren Hüseyin “İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif’in Bağdat ziyareti önemliydi. İçerideki istikrarsızlık bir dönem bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Ancak artık bölge ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için rol üstleniyoruz. İran’ın da Körfez ülkeleriyle yakınlaşması için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.