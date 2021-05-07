Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bir destek verdiğinin göstergesi olarak gerçekleşen ziyaret kapsamında Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Başbakan Denys Shmyhal ve mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. Zelensky ile yaptığı görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerî varlığını azaltmasına rağmen burada “önemli güçler” bulundurduğunu söyleyen Blinken, Rusya’yı Ukrayna’ya yönelik "tehlikeli ve agresif eylemlerini durdurmaya" çağırdı. Zelensky de, Moskova'nın ülke sınırlarında konuşlandırılan asker sayısını yalnızca biraz azalttığı için, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri tehdidinin hâlâ devam ettiğini kaydetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’nın ise Blinken’la hava savunma sistemleri dâhil, askerî ekipman desteği konusunu görüştüğü öğrenildi.