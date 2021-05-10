Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de küçük bir balina, pazar akşamı Londra’nın güneybatısındaki Thames nehrinde mahsur kaldı. Yüzlerce kişi, dört metre uzunluğundaki balinanın gelgit sonucu mahsur kaldığı düşünülen Richmond Kilidi ve Yaya Köprüsü’nde toplandı. Tekne indirme rampasında sıkışmış bulan balinanın kurtarılması için seferberlik başlatıldı. Üzerine su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan mink türü balina, Londra itfaiyesi, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ve İngiliz Dalgıçlar Deniz Canlılarını Kurtarma Kurumu’nun ortak çalışmasıyla gece saat 1 sıralarında kurtarıldı. Dört saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yaralı balina, tedavi için belirlenen yere götürüldü.