Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi. En kötü senaryoda ise ölü sayısı 4,2 milyon olarak ifade ediliyor. Uzmanlar, gerçek rakamların daha yüksek olmasına, ülkede hastalarla ilgili düzgün bir kayıt sisteminin olmaması ve yaygın şekilde test yapılmamasının yol açtığını dile getiriyor. Emory Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Kayoko Shioda, hastaneler tıka basa hastalarla dolu olduğu için Covid’den çoğu ölümün evde gerçekleştiğini, bunların da resmi kayıtlara geçmediğini ifade etti. Shioda’ya göre ülkede gerçek ölüm sebebini tespit edecek laboratuvarlar da eksik. Dünya Sağlık Örgütü de geçen hafta dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısının açıklanandan 2-3 kat fazla olabileceğini bildirmişti.