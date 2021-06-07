Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan karar kapsamında, ülkede 2 doz aşı alan kişiler, Fas Sağlık Bakanlığının açtığı aşı platformu üzerinden kayıt yaparak aşı paspartuna sahip olabilecek. Aşı pasaportu alan kişiler, herhangi bir ek belgeye ihtiyaç duymadan ülkenin farklı bölgelerimde seyahat edebilecek, ülkedeki gece sokağa çıkma yasağından muaf olacak ve yurt dışına da gidebilecek. Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar 2 doz aşı alan kişi sayısı 5 milyon 898 bin 644’e ulaşırken, tek doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 108 bin 843 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı ise 521 bin 195’e, ölü sayısı 9 bin 173’e çıktı.