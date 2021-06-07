Alınan karar kapsamında, ülkede 2 doz aşı alan kişiler, Fas Sağlık Bakanlığının açtığı aşı platformu üzerinden kayıt yaparak aşı paspartuna sahip olabilecek. Aşı pasaportu alan kişiler, herhangi bir ek belgeye ihtiyaç duymadan ülkenin farklı bölgelerimde seyahat edebilecek, ülkedeki gece sokağa çıkma yasağından muaf olacak ve yurt dışına da gidebilecek. Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar 2 doz aşı alan kişi sayısı 5 milyon 898 bin 644’e ulaşırken, tek doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 108 bin 843 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı ise 521 bin 195’e, ölü sayısı 9 bin 173’e çıktı.
İki doz aşı olana pasaport verilecek
07.06.2021 - 07:29 | Son Güncelleme: 07.06.2021 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas’ta koronavirüse karşı mücadele kapsamında hükûmet, alınan yeni kararları duyurdu. Hükûmet tarafından önceki gün gerçekleştirilen açıklamalarda, ülkede aşı pasaportu uygulamasına geçileceği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler : fas,fas covid,fas pasasport,
792497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/792497.aspx
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