Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'da etkisini artıran hava sıcaklıkları, ülkede son 84 senenin en sıcak yazının yaşanmasına neden oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra British Columbia eyaletinde ölçülen 46,1 santigrat derece ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık.

Ülke tarihinde, bir önceki yüksek sıcaklık Temmuz 1937'de Saskatchewan eyaletinde kaydedilen 45 santigrat dereceydi.

BİRÇOK EV İÇİN TAHLİYE KARARI

Sıcaklık rekoru kırılan eyaletten Pemberton Vadisi'nde aşırı sıcaklar nedeniyle karların beklenenden hızlı eridiği ve bu nedenle nehir seviyesinin yükseldiği, birçok ev için tahliye kararı verildiği bildirildi.

Kanada Çevre Bakanlığı meteorologlarından Derek Lee, CBC’ye yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının bugünden itibaren daha da yükseleceğini ve bazı bölgelerde 50 santigrat derecenin kaydedilmesinin beklendiğini söyledi. Öte yandan British Columbia eyaletinin metropol kentlerinde, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı serinleme merkezleri açıldı.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların 3-5 derece artması bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

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