Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs hastalığının ardından Hindistan'da korkuan bir hastalık daha ortaya çıktı.

40 BİN 845 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Kovid-19’a yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirdi.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 393 bini aştı Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 1329 artarak 393 bin 310'a yükseldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

DİYABET HASTALARI RİSKLİ

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), diyabet hastalarının kara mantar enfeksiyonuna yakalanmada yüksek riskli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Dünya tedirgin: Kara mantar virüsü Hindistan'ı sarıyor Kara mantar, Hindistan'da hızla yayılıyor. 28 eyaleti saran virüs, şu ana kadar 28.252 kişiye bulaştı. Bu hastalarının çoğunun daha önce korona olduğu açıklandı.