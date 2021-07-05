Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanıldığı İngiltere’de durum yeniden kötüleşti. Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının hızla yayıldığı İngiltere’de son 8 gündür vakalar 20 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere'de 1 Haziran'da 3 bin 165 olan günlük vaka sayısı 1 Temmuz'da 27 bin 561'e kadar çıktı. Ülkede, günlük vaka sayısı 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.

İngiltere'de en yüksek vaka sayısına ulaşıldı İngiltere'de düşen vaka sayıları Ocak ayından bu yana ilk kez en yüksek seviyeye çıktı.

27 BİN VAKA, 9 ÖLÜ

Son 24 saatte ise 27 bin 334 vaka tespit edildi. Böylelikle pandemiden bu yana görülen vaka sayısı 4 milyon 930 bin 534'e ulaştı. Vakaların bu kadar yüksek olmasına rağmen ülkede 9 kişi Covid’den öldü, toplam can kaybı 128 bin 231 oldu.

BioNTech Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 koruma sağlıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 86’SI AŞILANDI

Bu arada, İngiltere’de 45 milyon 351 bin 719 kişiye bir doz aşı vuruldu. Bu ülkedeki yetişkin nüfusunun yüzde 86’sına tekabül ediyor. İkinci dozun yapıldığı yetişkin oranı ise yüzde 64. Yani ülkedeki 33 milyon 726 bin 362 kişi her iki doz aşıyı da vuruldu.

MASKELER ÇIKIYOR

Öte yandan, İngiltere, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

"SALGIN BİTMEKTEN ÇOK UZAK"

Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullandı.

Delta varyantı bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor “Delta varyantı ve Kovid-19” hakkında bilgilendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Delta varyantı insan vücuduna girdiğinde diğer korona virüslere göre daha hızlı çoğalmakta ve bağışıklık sisteminden kurtulabilmektedir” dedi.

İŞLETMELER TAM KAPASİTE MÜŞTERİ ALACAK

Hükümetin aşılama hedeflerine ulaşma yolunda olduğunu ve aşıların etkili olmaya devam ettiğini aktaran Johnson "Önümüzdeki birkaç hafta içinde toplumu yeniden açamazsak, ne zaman normale dönebileceğiz?" dedi. Başbakan Johnson, bu kapsamda, 19 Temmuz'dan itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralının kaldırılacağı ve gece kulüpleri dâhil kalan bütün işletmelerin kapasite sınırı olmaksızın açılmasına izin verileceğini belirtti.

İKİZ DOZ AŞI OLANA KARANTİNA YOK

Covid-19 test sonucu pozitif çıkanlar ile temaslı kişilerin kendisini izole etmeye devam edeceğini söyleyen Johnson, ancak iki doz aşı olanların temaslı olması durumunda izolasyondan muaf tutulacağını açıkladı.

DSÖ açıkladı: Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, Covid-19'un ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.