Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 ile mücadele kapsamında 22 Ağustos'a dek OHAL uygulanacağını bildirdi.

VAKA SEYRİNDE DÜŞÜŞ HEDEFLENİYOR

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini söyledi.

Covid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, "Aşılamanın yaygınlaştırılmasına kadar yaz mevsimi ve festivallerinde insan trafiğinin yavaşlatılmasını hedefliyoruz." dedi.

Uygulama, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 23 Temmuz ile 8 Ağustos dönemine denk gelmesi sebebiyle, turnuvaya yönelik gidişatı etkilemesi bekleniyor.

4. KEZ OHAL İLAN EDİLECEK

Bu kararla, 2020 başından bu yana Tokyo’da 4'üncü kez OHAL uygulaması yürürlüğe girmiş olacak.

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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