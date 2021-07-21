Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı sayıda kişinin hac yapmasına izin veren Suudi Arabistan yönetiminin, haccın rükünlerinin yerine getirilmesi sırasında yoğun sağlık tedbirleri aldığı görüldü. Fiziki mesafenin uygulandığı hac sırasında hacı adaylarının ilk gün büyük şeytana atacağı yedişer taşın bile Hac Bakanlığı tarafından dezenfekte edilmiş mühürlü torbalar içerisinde verilmesi dikkat çekti. Covid yüzünden geçtiğimiz sene yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen, sadece ülke içerisinde yaşayan yerli ve yabancı 10.000 Müslüman’ın hac görevini yapmasına müsaade eden Suudi Arabistan yönetimi, bu sene de yine ülke dışından gelişleri engelledi. Kendi vatandaşları ve Suudi Arabistan’da yaşayan 160 ülkenin vatandaşlarından oluşan 60.000 kişiyi kura yöntemi ile belirleyen Bakanlık sadece bu kişilere hac farizası için izin verdi.

60 bin aşılı mümin bugün hacı oluyor Pandemi sebebiyle Suudi Arabistan’da ikamet eden 60 bin Suudi Arabistan vatandaşı ve yabancı uyruklu Müslüman yoğun sağlık tedbirleri altında geceyi Mina’da ibadet ederek geçirdi.