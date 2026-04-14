80 yaşındaki Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ekim ayındaki kritik seçimler öncesi formda olduğunu göstermek için egzersiz videoları paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi ve yorum aldı.

Brezilya Ekim ayında yapılacak kritik seçimlere hazırlanırken, Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ileri yaşı nedeniyle yöneltilen eleştirilere cevap vermek için harekete geçti. Dördüncü dönemine aday olması beklenen Lula, seçmenlere fiziksel olarak güçlü ve aktif olduğunu göstermek amacıyla spor yaptığı anları paylaşıyor.

80 yaşındaki Lula’dan seçim öncesi güç gösterisi: Eşi paylaştı, yorum yağıyor

The Guardian'da yer alan habere göre, yedinci başkanlık yarışında kendisinin yarı yaşındaki rakipleriyle karşılaşacak olan 80 yaşındaki liderin, spor salonunda egzersiz yaptığı ve koştuğu görüntüleri art arda yayımlandı.

CANLI YAYINDA EŞİNE ÖVGÜ YAĞMURU

Brezilya’nın First Lady'si Rosangela "Janja" da Silva tarafından yapılan canlı yayında Lula'nın sabah erken saatlerde boynundaki beyaz havluyla antrenman yaptığı görüldü. Janja, videoda eşini överek “Kocam sabah 6’dan beri burada. Zaten 45 dakika koşu bandında koştu” ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki liderin spor salonunda ağırlık kaldırdığı, koşu yaptığı ve egzersiz makineleri kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

80 yaşındaki Lula’dan seçim öncesi güç gösterisi: Eşi paylaştı, yorum yağıyor

"ZAMANIN GEÇİŞİNİ DURDURAMAYIZ"

Önceki paylaşımlarında “Zamanın geçişini durduramayız. Ama sağlığımıza dikkat edebiliriz” diyerek mesaj veren Lula, daha önceki seçim sürecinde de kırmızı boks eldivenleriyle kum torbasına vurduğu görüntülerini “Lula ringde!” sloganıyla paylaşmıştı.

Öte yandan Lula’nın bu hamlesi, seçim yarışında genç rakipleriyle karşı karşıya kalacağı bir dönemde geldi. En güçlü adaylardan birinin, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro olması bekleniyor.

Seçim sürecinde yaşına yönelik eleştirileri avantaja çevirmeyi hedefleyen Lula da Silva, paylaştığı videolarla hem fiziksel formunu hem de motivasyonunu ön plana çıkarıyor. Sosyal medyada destekçileri tarafından ilgiyle karşılanan bu paylaşımlar, bir çeşit 'seçime hazırım' mesajı olarak yorumlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası