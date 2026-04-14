ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis kapısında bir kurye ile yaşadığı diyalogla gündeme bomba gibi düştü. Trump'ı karşısında gören kurye neye uğradığını şaşırırken, ABD Başkanı kuryeyi de dahil ederek gazetecilere gündeme dair açıklamalara bulundu. Bahşiş gelirlerinden vergi alınmaması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, kuryeye 100 dolar bahşiş verdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Pazartesi günü öğle saatlerinde Beyaz Saray’daki Oval Ofis kapısında dikkat çeken bir olay yaşandı. Trump’ın hamburger siparişini getiren 70 yaşındaki kurye Sharon Simmons, ABD Başkanı tarafından bizzat karşılandı. İkili arasında geçen diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oval Ofisin kapısında çok konuşulacak diyalog! Trump, kuryeyi bizzat karşıladı: Dikkat çeken bahşiş detayı



"İŞTE BU YÜZDEN BURADAYIZ"

Donald Trump, konuşmasında hizmet sektöründe çalışanların kazancını doğrudan ilgilendiren “bahşiş vergisi” meselesine dikkat çekti. Bu yaklaşım, daha önce dile getirdiği “bahşişlerden vergi alınmaması” yönündeki politika önerilerini bir kez daha gündeme taşıdı. ABD Başkanı, "Bu sahne kurgu gibi durmuyor değil mi? Hepsi senin favorilerin... Duyduğuma göre geçen yıl ödediğin vergi yükü nedeniyle, kazandığın 11.000 dolarlık bahşişten mahrum kalmışsın. İşte bu yüzden buradayız." ifadelerinde bulundu.

Trump, sohbet sırasında kuryeye siyasi gündeme dair sorular da yöneltti.

“Erkekler kadın sporlarında oynamalı mı?” sorusuna Simmons, “Hiçbir fikrim yok, ben sadece bahşişler için buradayım” cevabını verdi. Teslimatın ardından Trump, Simmons’a 100 dolar bahşiş vererek jest yaptı.

Olayın ardından Fox News'e konuşan Simmons, bahşişlerden vergi alınmamasının hayatını değiştirdiğini belirterek, bu sayede kanser tedavisi gören eşinin masraflarını karşıladığını, gelir kaybını telafi ettiğini ve seyahat edebildiğini söyledi. Ayrıca Oval Ofis’i çok beğendiğini ve Trump’ın kibar davrandığını ifade etti.

The Independent'ın haberine göre Trump, bu sırada kapıdaki gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik mesajlar veren ABD Başkanı, Papa ile yaşadığı anlaşmazlıklara da değindi. Kendisine ait, İsa Mesih olarak tasvir edildiği yapay zeka görseli sorulduğunda ise “İnsanları iyileştiren bir doktor olduğumu sanıyordum, zaten insanları iyileştiriyorum” dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Olay kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı kesimler bunu halkla kurulan güçlü bir bağ olarak değerlendirirken, bazıları ise siyasi bir gösteri olarak nitelendirdi. Öte yandan 70 yaşındaki bir kuryenin geçim ve sağlık masrafları için çalışmak zorunda olması, ABD’de ekonomik adalet ve emeklilik sistemi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası