Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2026 yılı ilk dönemine ilişkin süreçte kritik aşamaya gelindi. Mart ayında gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanırken, tercih sürecinin ne zaman başlayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için en önemli aşamalardan biri olan tercih süreci başlayacak. Uzmanlık eğitimi planlayan hekimler ''2026-TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman yapılacak?'' sorusunun cevabını ararken takvim ÖSYM tarafından paylaşıldı.

2026-TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar yarın açıklanacak

2026-TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-TUS 1. dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar gözünü tercih sürecine çevirdi. ÖSYM tarafından tercih tarihleri ise henüz paylaşılmadı.

Geçtiğimiz sene 2025-TUS 1. Dönem tercihleri 21 - 27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılmıştı.

Yerleştirme sonuçları ise 3 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı. 2026-TUS 1. Dönem için de benzer bir takvimin işlemesi öngörülüyor.

2026-TUS 1. Dönem tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar yarın açıklanacak

2026-TUS 2. DÖNEM SINAVI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-TUS 2. dönem sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru süreci ise 8 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 16 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Geç başvuru günü 24 Temmuz 2026 olarak belirlenirken başvurular gün sonuna kadar yapılabilecek. Sınavın ardından sonuçların 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.



