TUS 2026 1. Dönem sonuçları için bekleyiş sürerken, sınava katılan adaylar gözünü ÖSYM’den gelecek resmi duyuruya çevirdi. Sonuç tarihi yaklaşırken puanlar, başarı sıralamaları ve tercih sürecine ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor.

Tıpta uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026-TUS 1. Dönem sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarları üzerinden değerlendirme yapan adaylar, sonuçlar için geri sayıma başladı.

TUS AÇIKLANDI MI?

2026-TUS 1. Dönem sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. Sınavın ardından yayımlanan soru kitapçıkları ve cevap anahtarları üzerinden kendi netlerini hesaplayan adaylar, resmi sonuçlarla birlikte başarı sıralamalarını da öğrenmiş olacak.

TUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre, 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen TUS 1. Dönem sınavının sonuçlarının 15 Nisan 2026 Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. ÖSYM, sınav sonuçlarını genellikle sabah saatleri ile öğleden sonra arasında ilan ediyor. Bu nedenle adaylar, belirtilen tarihte gün boyunca ÖSYM’nin resmi sonuç ekranını kontrol edecek.

TUS 1. DÖNEM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi https://sonuc.osym.gov.tr/üzerinden açıklanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilir.

