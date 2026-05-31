Denizli-Aydın Otoyolu'nda, İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan 33 kişi hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle 4 saat trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Denizli'den bayram tatilinin son günü acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPIP ALEV ALDI

Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

1'İ BEBEK 8 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyip Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İZMİR-ANTALYA SEFERİNİ YAPIYORDU

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​ Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

İşte feci kazanın meydana geldiği noktadan görüntüler:

