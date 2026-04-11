Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için her yıl binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. 2026 yılı DGS sürecine ilişkin takvim netleşirken, başvuru ve sınav tarihleri adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Dikey Geçiş Sınavı, iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adayların lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için uygulanan merkezi bir sınavdır. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sınav, adayların akademik kariyerlerini dört yıllık programlara taşımasına imkan sağlıyor. Peki, DGS başvuru ne zaman? DGS sınavı ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS başvuru ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2026-DGS başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihi

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2026

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 yılı başvuru süreci 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını 2 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 11 Haziran 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru 11 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

DGS başvuru ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2026-DGS başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihi

DGS SINAVI NE ZAMAN?

2026 DGS oturumu 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS başvuru ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2026-DGS başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihi

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından değerlendirme süreci tamamlandığında 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sisteminden öğrenebilecek.

