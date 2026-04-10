Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav sonuçları için nisan ayı işaret edilmişti. Sonuç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık lise öğrencilerinin merakla beklediği süreçte sona geliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, öğrenciler sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Açık lise sınav sonuç tarihi, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan kılavuzla belli oldu.

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL yazılı sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına ulaşabilirler. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini yapmaları gerekmektedir.



SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar ile ilgili detaylı bilgiye https://eitiraz.meb.gov.tr/adresinden ulaşılabilir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

