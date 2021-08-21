Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'ya bağlı Başkurdistan'da kırsal alanda yangın çıktı.

DEV HORTUM OLUŞTU

Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın güneyindeki Sadovy ve Buribay köylerinin kesiştiği bölgede otluk alan tutuştu. Kuru otlar üzerindeki alevler bir anda geniş bir alana yayıldı. Otluk alanda alevler ve dumanlar yükselirken, dev hortum oluştu. Perşembe günü çıkan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

380 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Orman yangınlarının sürdüğü Başkurdistan'da ise son 24 saatte 21 hektarlık alan yandı. Bölgede haftalardır devam eden orman yangınları nedeniyle 380 bin hektarlık alan ise tamamen küle döndü.

Heybeliada'da orman yangını! Müdahale ediliyor Son dakika haberine göre; Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale ediliyor.

California’nın en büyük ikinci yangını! 705 bin dönümlük alan küle döndü ABD’nin California eyaletinde Temmuz ayının ortalarında başlayan Dixie yangınının bilançosu artmaya devam ediyor. Şu ana kadar 705 bin dönümlük alan kül oldu.

Köyceğiz'de yangın kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Köyceğiz’de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.