Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban'ın 20 yıl sonra yeniden yönetimi ele alması ile toplum düzeni temelden sarsıldı. Her ne kadar Taliban ılımlı mesajlar veriyor görünse de bir çok kişi ölüm korkusu ile Taliban yönetiminden kaçıyor. Bunlardan biri de Afganistan'da ünlü bir sanatçı olan Kabir Kamall. Kamall TGRT Haber canlı yayınında kaçış hikayesini anlattı.

'TÜRK ASKERİ İLE KONUŞTUM'

Amerikan’ın tahliye nedeniyle kaldırdığı uçağa binerek Katar’a giden Özbek Asıllı Afganistanlı Sanatçı Kabir Kamall, “Biz kendi vatanımızdan uzak kaldık. Kendi ülkemizde çok şeyler yapmak istiyorduk ama bir günde her şey bitti. Ondan dolayı çok üzülüyorum ve yüreğim ağlıyor. Ben ilk olarak 16 Ağustos’ta Taliban’ın Kabil’e girmek istediğini öğrenince çok korktum. Sonra Kabil Havalimanı’nda bazı insanları dünyanın farklı noktalarına götürdüklerini duydum. Ailemi aldım havalimanına giderken Taliban’ın havalimanında olduğunu gördüm. Yolda Taliban beni durdurdu ancak yanımda çocuklarım olduğu için fazla soru soramadılar. Gittikten sonra silah sesleri duyduk. Kendimizi kurtarmak için kaçtık. Önümüzdeki Amerikalı askerler çok yaklaşmayın diye ateş ederken arkamızdaki Taliban ise sizi öldüreceğiz diye arkamızdan ateş ediyorlardı. Orada Türk askeri ile konuştum. Allah onlardan razı olsun yardım isteğimi Türk ve Azerbaycanlı askerler geri çevirmedi. Amerikalı askerlerin yanına gittik. Beni ve ailemi kurtardılar” ifadelerini kullandı.