Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşısını ilk onaylayan ülke olan İngiltere’de, uygulanan aşıların etkinliği üzerine yeni veriler yayımlandı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilerde tam aşılı kişilerin Covid-19’dan ölme ihtimalinin, olmayanlara veya yalnızca bir doz almış olanlara göre çok daha düşük olduğu belirtildi.

2021’in Ocak-Temmuz ayları arasında İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybeden 51 bin 281 kişi üzerinde yapılan araştırmada, aşılanmadan önce enfekte olanlarla birlikte ölen 640 kişinin (yüzde 1,2) iki doz aşılı olduğu bildirildi. İkinci dozdan sonra en az 21 gün sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 458 (yüzde 0,8) olduğu bildirilen verilerde, ikinci doz aşısının üzerinden en az 14 gün geçen ve ilk PCR testi pozitif çıkan kişilerin 256’sının (yüzde 0,5) öldüğü aktarıldı.

YÜZDE 61’İ ERKEK

Hayatını kaybeden kişilerin büyük bir çoğunluğunun yüksek risk altındaki Covid-19 hastaları olduğunu belirten İstatistik Ofisi, rakamların aşıların hastalık ve ölüme karşı yüksek derecede koruma sağladığının göstergesi olduğunu vurguladı. ONS, aşılardan sonra ölenlerin genellikle hastalık geçmişi olan, bağışıklık sistemi zayıf olan ve erkek hastalar olduğunu aktarırken, can kayıplarının yaş ortalamasının 84 olduğunu belirtti. Ulusal İstatistik Ofisinden Julie Stanborough “Aşıları tam olan kişilerde Covid-19’u içeren ölüm riski aşısızlara göre çok daha düşük olduğunu da bulduk. İki dozdan sonra hayatını kaybedenlerin yüzde 13’ünün bağışıklığı baskılanmış, yüzde 61’i erkek ve yüzde 75’ten fazlası ise klinik olarak aşırı derecede savunmasız” dedi. Birleşik Krallık’ta 16 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 80’i iki doz ve yaklaşık yüzde 90’ı ise en az bir doz aşı oldu.

Aşı sonrası ölenlerin bağışıklık sistemi zayıf İngiltere’de yapılan Covid-19 araştırmasına göre ikinci doz aşısının üzerinden en az 14 gün geçen ve ilk PCR testi pozitif çıkan kişilerin 256’sının (yüzde 0,5) hayatını kaybettiğine ve bu kişilerin bağışıklığının zayıflığına dikkat çekildi.

Aşı yaptırmayan sağlıkçı koronadan öldü Kırıkkale'de bir sağlık memuru yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Sağlıkçının korona aşısı yaptırmadığı ortaya çıktı.