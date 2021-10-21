Türkiye Gazetesi

CNBC Tüm Amerika Ekonomik Anket Birimi tarafından 14-17 Ekim'de 800 Amerikalı ile yapılan anket, Biden'a halk desteğinin son dönemde nasıl eridiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 41'i Biden'ı desteklediğini bildirirken, yüzde 52'si ise politikalarından hoşnut olmadıklarını ve desteklemediklerini belirtti.

BİDEN'A DESTEK YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ

Aynı anket birimi tarafından temmuzda yapılan ankete göre, Biden'a desteğin yüzde 7 düştüğü görülüyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 50'si Biden'ın koronavirüs politikalarını desteklediğini, yüzde 45'i desteklemediğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 47'si ise ülkedeki enflasyon ve tedarik zinciri göz önüne alındığında, ülkede gelecek yıl resesyon olacağını düşündüğünü bildirdi.

AĞUSTOSTA ALDIĞI KARARDAN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Biden'ın halk desteği oranları özellikle ağustosta aldığı Afganistan'dan çekilme kararı ve koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle düşüşe geçmişti.

Biden'a halk desteği son dönemde Quinnipiac Üniversitesinin yaptığı ankete göre yüzde 38'e, Associated Press'in anketine göre ise yüzde 50'ye gerilemişti.

Anket sonuçlandı! Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun Başkan Joe Biden'ın hükümeti yönetmekteki yeterliliğini sorguladığını ve Biden'a olan halk desteğinin yüzde 38'e gerilediğini ortaya koydu.

Biden Afrika Birliğine 17 milyon doz aşı bağışlayacak ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile yaptığı görüşmede ABD'nin Afrika Birliğine 17 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısı bağışlayacağını duyurdu.