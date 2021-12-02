Türkiye Gazetesi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, Xevudy'nin, hafif ila orta şiddette COVID-19 enfeksiyonu olan ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini 79 azalttığı, güvenli ve etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Xevudy'nin, COVID-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikordan sonra onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olduğuna işaret edildi.

BEŞ İÇİNDE KULLANILMASI GEREKİYOR

GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bu ilacın, enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında daha etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle MHRA'nın, ilacı mümkün olan en kısa sürede ve semptom başlangıcından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdiği belirtildi.

ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 79 AZALTIYOR

Açıklamada, "Bir klinik çalışmada, semptomatik COVID-19 enfeksiyonu olan yüksek risk taşıyan erişkinlerde tek doz monoklonal antikorun hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı belirlendi" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca ilacın 12 yaş ve üzeri, 40 kilogramdan fazla olan kişiler için onaylandığının altı çizildi.

OMİCRON'A KARŞI NE KADAR ETKİLİ OLDUĞU İZLENECEK

Sağlık Bakanı Sajid Javid de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, MHRA'nın, COVID-19'a karşı yeni bir tedaviyi onaylandığını belirterek, "Xevudy'nin Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz ve NHS ile dağıtım planları üzerinde çalışacağız" dedi.

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