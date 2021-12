Türkiye Gazetesi

ABD'nin birçok eyaletini kasırga vurdu. Kentucky eyaletinde meydana gelen hortumun ardından en az 70 kişinin öldüğü açıklanırken birçok evin yıkıldığı görüldü. Felaketten ağır bir şekilde etkilenen Kentucky eyaletinde, yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Felakette evi yıkılan bir vatandaş, yıkıntıların arasında kalan piyanosunun başına geçip müzik ziyafeti verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

ABD’de meydana gelen hortum felaketinden en çok etkilenen Kentucky’de yürekleri ısıtan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Mayfield'den yaklaşık 100 mil uzakta olan Bremen’de yaşayan Jordan Baize, hortum felaketinin ardından geldiği evinde enkaza rağmen hasar alan piyanosu ile Bill ve Gloria Gaither'ın There's About That Name adlı parçasını çaldı.



Baize’nin kardeşi Whitney Brown tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce kişinin beğenisini topladı. Görüntüde, evin çatısının ise tamamen yıkıldığı görüldü.

Hortum felaketinden en fazla etkilenen eyalet olan Kentucky’de şu ana kadar 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

