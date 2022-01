Türkiye Gazetesi

Fırtına ve kar yağışının etkili olduğu ABD'de sürücüler zor anlar yaşadı. ABD’nin Virginia eyaletinde Interstate I-95 karayolunda dün 6 çekici römorkörün kaza yapmasının ardından bölgede şiddetli kar yağışının da etkisiyle yollar kapandı ve sürücüler araçlarında 15 saat mahsur kaldı.



Kapanan yolların açılması için diğer eyaletlerden de acil yardım gönderdiklerini açıklarken 6 römorkörün karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.



I-95 karayolunu kullanan sürücüler, yolların her iki yöne de kapanmasının ardından saatlerce araçlarında mahsur kaldı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlayan sürücüler, yakıt ve yiyeceklerinin bitmesinden duydukları endişeleri dile getirdi. Yolda mahsur kalan kamyon şoförü Emily Clementson, “Hiç böyle bir şey görmedim. Yolda mahsur kalan sürücüler kamyon şoförlerine yiyecekleri ve suları olup olmadığını sordular” dedi.



Yetkililer, kapanan yolların açılması için diğer eyaletlerden de acil yardım gönderdiklerini açıklarken 6 römorkörün karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.







ABD'nin Colorado eyaletinde çatışma çıktı, çok sayıda ölü var ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde silahlı çatışma çıktı, olayda çok sayıda kişi 5 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.