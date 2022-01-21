Türkiye Gazetesi

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Charles bölgesinde bir kişi, komşusunu bir süredir göremeyince evinin penceresinden baktı ve adı açıklanmayan 49 yaşındaki komşusunun yerde yattığını fark edince durumu ekiplere bildirdi. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yanında bazıları zehirli ve evlerde bakılması yasak olan 124 yılanlık koleksiyon bulundu.

PİTONLAR, KOBRALAR VE KARA MAMBALAR...

Bölgenin sözcüsü Jennifer Harris, hayvan kontrol yetkililerinin devasa yılan koleksiyonunu incelemeye başladığını belirterek, "Hayvan kontrol şefimiz 30 yılı aşkın tecrübesiyle daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi" dedi.

Harris, koleksiyonun Maryland'de tutulması yasa dışı olan zehirli yılanları da kapsadığını kaydederek, koleksiyonun pitonlar, çıngıraklı yılanlar, kobralar ve kara mambaları içerdiğini söyledi.

Charles County hayvan kontrol yetkililerinin zehirli olmayan yılanları izole ettiği aktarılırken, zehirli yılanların izolasyonu için Kuzey Carolina ve Virginia'dan uzmanların geldiği kaydedildi.

Yetkililer, yılanların bölge halkı için risk oluşturmadığını kaydetti.

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