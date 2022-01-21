Türkiye Gazetesi

1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilebilecek. Özellikleriyle dikkat çeken asma köprü, şimdiden dünya basınında manşetleri süslemeye başladı. İspanyol basınında çıkan haberde, 1915 Çanakkale Köprüsü "Türkiye'nin yeni mücevheri: Yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda" başlığıyla dünyaya tanıtıldı.

“İSTANBUL BOĞAZI’NA YENİ BİR ALTERNATİF OLACAK”

İspanyol medyasında çıkan haberde, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün İstanbul Boğazı’na yeni bir alternatif olacağı belirterek, "Türkiye , en büyük yeniliklerinden birini, 'Çanakkale Köprüsü' olarak da bilinen dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale'yi açmaya hazırlanıyor. Malkara'yı Çanakkale'ye bağlayacak köprü, İstanbul Boğazı'na yeni bir alternatif olacaktır." İfadeleri kullanıldı.

ÖZELLİKLERİNDEN TEK TEK BAHSEDİLDİ

Haberde aynı zamanda asma köprünün özelliklerinde bahsedildi. Yazıda, "1915 Çanakkale köprüsü Lapseki ve Gelibolu illerinin güneyinde yer alan Marmara Denizi'nin yaklaşık 10 km güneyinde Çanakkale Boğazı'nı geçecektir. 4.608 metre uzunluğuyla Malkara'yı Çanakkale'ye bağlayacak ve İstanbul Boğazı geçişinde yeni bir alternatif olacak. Proje, 324 km'lik Kınalı-Tekirdağ - Çanakkale-Savaştepe karayolu projesinin önemli bir parçası. Projede tüm bu yol Gebze-İzmir yolu ile birleştirildiğinde Marmara çevresindeki yol zincir halkaları birleştirilecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün son tahliye montajını gerçekleştirmişti.

"KÜLTÜREL VE TİCARİ İLİŞKİLERİ OLUMLU ETKİLEYECEK"

1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle, Balkan ülkeleriyle ve özellikle Yunanistan ile hem kültürel hem de ticari ilişkilerde olumlu olacağı belirtilerek, "Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile kültürel etkileşim ve ticari ilişkiler olumlu etkilenecektir. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe karayolunun Balıkesir çevresindeki Gebze-İzmir karayoluna bağlanmasıyla İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektörü iyileştirilecektir. Ayrıca İstanbul'un ulusal kalkınma hareketinin belgesi olan Vizyon 2023 Master Planı'nda öngörülen ülke genelinde yolların iyileştirilmesi amacıyla çok önemli bir rol oynayarak İstanbul'un Avrupa ve Anadolu arasındaki yoğun transit trafik yükü hafifletilecektir" denildi.

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