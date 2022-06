Türkiye Gazetesi

Meksika bu ölümlerle sarsıldı. Meksika'da çekilen Netflix platformunda yayınlanan 'The Choose One' dizisinde ünlü iki oyuncuda dail dizi ekipleri setten çıktıktan sonra kaza yaptı. Ülke basınındaki habere göre, The Chosen One isimli dizi setinin ardından oyuncuların bindiği minibüs Baja California Sur Yarımadası'nda Mulege yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

ÜNLÜ 2 OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada oyuncular Raymundo Garduno Cruz ve Juan Francisco Gonzalez Aguilar hayatını kaybetti. Aralarında oyuncular ve ekip çalışanlarının da olduğu 6 kişi ise yaralandı.

MEKSİKA'DAARAÇ KAZALARI CAN ALIYOR

Öte yandan, Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde dini bir etkinliğe katılan insanları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 9 kişi öldü ve 40 kişi de yaralandı.Kazanın nedenine dair araştırmalar sürüyor.

