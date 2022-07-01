Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nde pilotlar için hazırlandığı iddia edilen armalarda Türkiye bayrağı ve hindi görseli yerleştirilirken "kaçmayın, yorgunluktan öleceksiniz" yazıldı. Emekli Hava Generali Erdoğan Karakuş "Bu tahrik hiçbir ciddi ülkeye yakışmaz. Yunanistan ve Fransa, NATO içerisinde Türkiye karşıtı ağır bir kampanyaya hazırlanıyordu. Madrid'de tam anlamı ile oyunları bozuldu ve gerçek manada hezimete uğradılar. Bu olayda o tahrik kampanyasının önceden hazırlanmış parçası" dedi. Peçlerde ayrıca "sessiz ölüm" ibaresi yer alıyor. Erdoğan Karakuş "İfade Rafele uçaklarının gece uçuş kabiliyeti ile ilgili. Ancak Türk pilotlarının eğitim ve cesareti, komuta kontrol sistemlerimiz ile birlikte radar ve tanker uçak faktörleri açısından iki ülke arasında uçurum var. Pilotlarımız taş gibi şayet olay muharebeye dönüşürse ömürleri çok kısa olur. Bunun en güzel delili bugüne kadar yapılan NATO tatbikatlarıdır" diye konuştu.

Yunanistan F-35 için harekete geçti: ABD'ye mektup gönderdiler Yunanistan son dönemde hava kuvvetlerine yaptığı yatırımlar için adımlar atıyor. Yunanistan, F-35 savaş uçağı satın alınmasına ilişkin resmi talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına iletti.

Yunan basınına sızan NATO belgelerinde ortaya çıktı: Türkiye'yi haklı buldular Yunanistan basınına sızan NATO'nun gizli belgelerinde, İttifak'ın, Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmasına ilişkin Türkiye'nin tezlerini haklı bulduğu ortaya çıktı.

Türkiye mi, Yunanistan mı? Türk-Yunan askeri güç karşılaştırmasında son rakamlar Atina ile Ankara arasında gerilen ilişkiler, gözleri iki ülkenin askeri güçlerine çevirdi. Dış politikada oldukça kararlı olan ve haklarını korumaya devam eden Türkiye, Yunan hükümetinin provokasyon kokan hamlelerine karşı dik duruşunu sürdürüyor. Peki Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri ne kadar? Dünyaca ünlü askeri araştırma sitesi GlobalFirePower'ın verilerini sizler için derledik. İşte merak edilen karşılaştırma...