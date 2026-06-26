Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından futbolseverler "Sonraki Dünya Kupası ne zaman, ön eleme maçları tarihleri" araştırıyor. Dünya Kupası'nın 100. yılına denk gelecek turnuva, ev sahibi ülkeleri, maç takvimi ve organizasyon yapısıyla futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. İşte 2030 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin öne çıkan ayrıntılar...

2026 FIFA Dünya Kupası devam ederken, futbolseverler şimdiden bir sonraki Dünya Kupası'nın ne zaman düzenleneceğini araştırmaya başladı. FIFA tarafından açıklanan organizasyon planına göre 2030 Dünya Kupası, hem turnuvanın 100. yılını kutlayacak hem de ev sahipliği modeliyle organizasyon tarihinde bir ilke imza atacak.

SONRAKİ DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2030 FIFA Dünya Kupası, 8 Haziran-21 Temmuz 2030 tarihleri arasında düzenlenecek. FIFA'nın açıkladığı organizasyon planına göre turnuva, 48 takımın mücadele edeceği formatla oynanacak. İlk olarak 1930 yılında gerçekleştirilen turnuvanın 100. yılı olacak.

Sonraki Dünya Kupası ne zaman? 2030 Dünya Kupası nerede oynanacak?

2030 DÜNYA KUPASI NEREDE OYNANACAK?

2030 FIFA Dünya Kupası'nın ana ev sahipleri Fas, İspanya ve Portekiz olacak. Ancak organizasyonun 100. yılı dolayısıyla tarihi bir uygulamaya gidilecek. FIFA'nın kararı doğrultusunda Uruguay, Arjantin ve Paraguay da birer açılış maçına ev sahipliği yapacak. Böylece turnuva tarihinde ilk kez üç farklı kıtada (Avrupa, Afrika ve Güney Amerika) maçlar düzenlenmiş olacak.

Ev sahibi konumundaki Fas, İspanya, Portekiz, Uruguay, Arjantin ve Paraguay, eleme maçları oynamadan doğrudan 2030 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası