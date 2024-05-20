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89 milyon seçmen sandık başında! 'Dünyanın en büyük seçimi'nde 5'inci aşamaya geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Hindistan, Seçim, Narendra Modi, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da 'dünyanın en büyük seçimi' devam ediyor. 7 aşamalı seçimlerin 5'inci aşamasında oy verme işlemi sabah saatlerinde başlarken, bu aşamada 49 seçim bölgesinde yaklaşık 965 aday yarışıyor.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan ve 1 Haziran'a kadar devam edecek olan 'dünyanın en büyük seçimi'nde 5'inci aşamada oy kullanma İşlemi başladı.

YAKLAŞIK 695 ADAY YARIŞIYOR

7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 5. aşamada oy kullanıyor. Ulusal basındaki haberlere göre; seçimin 5. aşamasında 49 seçim bölgesinde yaklaşık 695 aday yarışıyor.

Bihar, Uttar Prades, Jharkhand, Maharastra, Odisa, Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir ve Ladakh bölgesinde yaklaşık 89 milyon seçmen oy vermeye başladı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

HİNDİSTAN GENEL SEÇİMLERİ

Hindistan'da 1 Haziran'a kadar sürecek olan seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan 'Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)' ile birçok muhalefet partisinin 'Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)' adı altında toplandığı
geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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