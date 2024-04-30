9 bin dolarlık ihlal cezası: Trump 'sus payı' davasında hapse girebilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devam eden tarihi 'sus payı' davasında konuşma yasağını ihlal ettiği için 9 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Trump eğer yasağı ihlal etmeye devam ederse hapse girebilir.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’a, müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde 'sus payı' ödemesi suçlamasıyla yargılaması devam ederken dava kapsamında getirilen 'konuşma yasağı'nı ihlalden 9 bin dolar para cezası verildi.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Davaya bakan Yargıç Juan Merchan, Trump’ın yasağı 9 kez ihlal ettiğini belirterek her ihlal için 1000 dolar para cezası kesildiğini açıkladı.

Merchan, Trump’ın yasağı ihlal etmeye devam etmesi halinde hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

'SUS PAYI' DAVASI

Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin iki hafta önce jüri seçimi ile başlayan davaya Manhattan Ceza mahkemesinde devam ediliyor.

Trump’ın haftada 4 gün katılmak zorunda olduğu ve tanıkların dinlenmesine devam edilen yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.