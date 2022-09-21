Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda yaptığı hitabında, “Hiç kimse Rusya’ya tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu” dedi.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Kremlin sahte bir referandum düzenliyor. Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor.

ABD bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyor. Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz.

ABD her zaman demokrasiyi güçlendirmek ve korumak için çalışmaktadır.

Ukrayna, her egemen ulusla aynı haklara sahiptir. Ukrayna ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri BM Sözleşmesini korumalı ve çok sıra dışı durumlar dışında veto hakkını kullanmamalıdır. Bu şekilde BM Güvenlik Konseyi güvenilir ve inanılır olacaktır.

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