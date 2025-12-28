Fransa’da bulunan ve Norman İstilası'nı konu alan 70 metrelik ünlü Bayeux Duvar Halısı, tam 960 yıl sonra ilk kez İngiltere'ye dönüyor. İngiliz Hazinesi, transfer ve sergi sürecinde hasar veya kayba karşı halıyı 800 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyar TL) değerinde sigorta kapsamına alacak. Normanların 1066'daki İngiltere fethini ve Hastings Savaşı'nı tasvir eden eser, İngiliz ve Fransız liderlerin anlaşmasıyla 2026 sonbaharından itibaren British Museum'da sergilenecek.

Financial Times'ın haberine göre, İngiliz Hazine bu nadide eseri, Fransa’dan transferi ve British Museum’daki sergisi sırasında oluşabilecek hasar veya kayıplara karşı yaklaşık 800 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyar Türk Lirası) üzerinden sigortalayacak. Bu sigorta, ticari sigortaya bir alternatif olarak kültürel ve sanatsal objelerin Birleşik Krallık’ta sergilenmesine imkan tanıyan Hükümet Tazminat Programı (Government Indemnity Scheme) kapsamında sağlanacak.

960 yıl sonra ülkesine dönüyor: Bayeux Duvar Halısı İçin 46 milyar liralık sigorta!

İNGİLTERE HAZİNE BAKANLIĞI: KAMU İÇİN FAYDASI BÜYÜK

Hazine sözcüsü, programın müzelerin yüksek değerli eserleri ödünç almasını sağlayarak ziyaretçi sayısını artırdığını ve kamu yararı sağladığını belirtti. Programın, ticari sigorta primlerine kıyasla İngiliz müze ve galerilerine tahmini 81 milyon sterlin (yaklaşık 4.5 milyar TL) tasarruf sağladığı vurgulandı.

58 olay tasvirinden oluşan Bayeux Duvar Halısı, 1066 Norman İstilası ve dönüm noktası olan Hastings Savaşı’nı detaylı bir şekilde anlatıyor. Savaşta Fatih William, Harold Godwinson'ı yenerek İngiltere'nin ilk Norman kralı olmuştu.

Bununla birlikte, halının, 11. yüzyılda İngiltere'de yapıldığı ve muhtemelen Bayeux Piskoposu Odo tarafından sipariş edildiği düşünülüyor.

TARİHİ DEĞİŞİM ANLAŞMASI

Eser, Bayeux Duvar Halısı Müzesi'nin (Normandiya, Fransa) Ekim 2027'ye kadar sürecek yenileme çalışmaları nedeniyle ödünç veriliyor. Ziyaretçiler, eseri gelecek yıl sonbahar ve Temmuz 2027 tarihleri arasında British Museum’un Sainsbury Sergileri Galerisi'nde görme şansı bulacak.

Bu tarihi ödünç anlaşması, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Temmuz ayında duyurulmuştu. Anlaşma kapsamında British Museum da Sutton Hoo koleksiyonu, Lewis Satranç Taşları ve diğer bazı değerli eserleri karşılığında Fransa'ya ödünç verecek.

Ancak Fransa'daki sanat çevrelerinden bazı sesler, eserin taşınmasının geri dönülmez hasara yol açabileceği endişesiyle Macron'a projeden vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

