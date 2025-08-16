AB ülkesinden Türkiye'ye 'Karadeniz' çağrısı! "Rusya'ya karşı birlik olalım"

Romanya, Karadeniz’de Bulgaristan ve Türkiye ile yürüttüğü mevcut misyonun kapsamının genişletilmesini önerdi.

Sofya Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, geçen yıl yalnızca mayın temizliği amacıyla başlatılan ortak görev, Romanya’nın teklifiyle enerji altyapısının ve deniz ticaret yollarının korunmasını hedefleyen devriye operasyonlarını da kapsayacak şekilde genişletilmek isteniyor.

"KARADENİZ'DEKİ VARLIĞIMIZI KORUMALIYIZ"

Romanya Savunma Bakanı Ionut Moșteanu, Reuters’a yaptığı açıklamada, NATO müttefikleriyle yürütülecek görüşmelerin önümüzdeki yıllarda misyonun devriye odaklı bir yapıya evrilmesini değerlendireceğini belirtti. Moșteanu, “Karadeniz, Rusya ile stratejik gerilim bölgesi olmaya devam edecek. Enerji altyapımızı, deniz ticaret yollarını ve seyrüsefer özgürlüğünü korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Romanya’nın Ukrayna ile 650 kilometrelik sınırı bulunuyor. Ülke topraklarında daha önce Rusya’ya ait insansız hava aracı parçaları tespit edilmişti. Moșteanu ayrıca, Karadeniz’de neredeyse her gün GPS sinyal bozucu faaliyetlerle karşılaştıklarını, bunun Rusya kaynaklı olabileceğini, ancak Moskova’nın iddiaları reddettiğini aktardı.

ROMANYA'NIN ENERJİ HEDEFİ

Romanya, 2027 yılı itibarıyla Karadeniz’deki büyük bir açık deniz projesinin tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği’nin en büyük doğal gaz üreticisi ve net ihracatçısı olmayı hedefliyor.

Bu çerçevede ülke, Türkiye’den küçük bir savaş gemisi satın aldı ve önümüzdeki yıllarda korvetler de dahil olmak üzere yeni deniz araçları tedarik etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK ROLÜ

Türkiye ise bölgede yalnızca askeri iş birliğiyle değil, diplomatik rolüyle de öne çıkıyor. Ankara, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk yapmış; 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenen görüşmelere ev sahipliği yapmış ve bir esir takası anlaşmasına zemin hazırlamıştı.

Romanya’nın devriye önerisi, Karadeniz’de güvenlik endişelerinin arttığını ve ülkenin stratejik varlıklarını korumaya yönelik kararlılığını yansıtıyor.