Jeffrey Epstein’ın, CIA’e hizmet veren ve Guantanamo ile anılan “işkence uçağı”nı kullanmak için girişimde bulunduğu yazışmalar dosyalardan çıktı.

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni dosyalara göre Epstein CIA’e ait eski bir uçağı kullanmayı planladı.

"N313P" KODLU UÇAĞIN GUANTANAMO BAĞLANTISI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın kamuoyuna açtığı 3 milyondan fazla yeni dosyanın ardından, Epstein ile pilotu Larry Visoski arasında 14 Nisan 2017 tarihli yazışmalar gün yüzüne çıktı.

Yazışmalarda Visoski, kullanılmak istenen uçağın 2007 yılında CIA’e hizmet verdiğini aktardı. Eski numarası “N313P” olan uçağın, CIA tarafından Guantanamo Körfezi’ne mahkum taşımada kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Bu nedenle söz konusu uçak, yazışmalarda doğrudan "işkence uçağı (Torture Plane)" olarak anıldı. Uçağın geçmişi nedeniyle özellikle Orta Doğu uçuşlarında sorun yaşanabileceği de mesajlarda yer aldı.

ABD Adalet Bakanlığı paylaştı: Epstein CIA’nın "işkence uçağı"nı kullanmak istemiş

EPSTEİN’IN KARANLIK DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulundu.

Dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

FBI NE DEMİŞTİ?

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ile ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” bulunduğuna dair kanıta ulaşılamadığı kayda geçti. Epstein’ın, hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarını korumak amacıyla öldürüldüğü iddiaları dosyalara girerken, resmi kayıtlarda ölümün hücrede gerçekleşen bir intihar olduğu sonucu yer aldı.

