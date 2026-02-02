Yılın ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasına saatler kaldı. Açıklanacak veriler, yılın ilk enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları verecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) takvimine göre yılın ilk TÜFE rakamları salı günü kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, ocak enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Şubat ayının ilk haftasında gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Yılın ilk enflasyon rakamlarıyla birlikte, kiracı ve ev sahipleri tarafından yakından takip edilen şubat ayı kira artış oranı da netlik kazanacak.

TÜİK tarafından açıklanacak ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalamasını belirleyecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor! Ocak enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Tüketici Fiyat Endeksi, 2025 aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti.

Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor! Ocak enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

OCAK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Şubat Salı günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Şubat Salı günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon rakamlarını saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor! Ocak enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası