Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • ABD'ye ait F-16 uçağı Güney Kore açıklarında düştü

    ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Güney Kore açıklarındaki Batı Denizi'nin üstünde uçuş yaptığı sırada düştü. Yapılan açıklamada pilotun kurtarıldığı belirtildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD&#039;ye ait F-16 uçağı Güney Kore açıklarında düştü
    ABD, F-16, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD ordusu, bir F-16 savaş uçağının Güney Kore açıklarındaki Batı Denizi üzerinde uçuş sırasında acil durum yaşadığını ve düştüğünü söyledi.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, pilotun kurtarıldığı belirtildi.

    F-16 DENİZİN DİBİNDE

    ABD ordusundan yapılan açıklamada, "8. Avcı Kanadı'na bağlı bir F-16, Batı Denizi üzerinde uçuş sırasında acil bir durum yaşadı ve düştü. Pilot güvenli bir şekilde kurtarıldı. Bilinci yerinde ve değerlendirilmek üzere bir tıbbi tesise nakledildi." şeklinde belirtildi.

    Kurtarma operasyonu sırasında Güney Kore ile yapılan yakın işbirliğine vurgu yapıldı.

    Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Uçuş sırasında meydana gelen acil durumun nedenine ilişkin bilgiler, kapsamlı güvenlik ve kaza incelemeleri sonuçlanıncaya kadar açıklanmayacaktır" denildi.

    Kore Sahil Güvenliği, savaş uçağının Güney Kore'nin batı kıyısındaki Mokdeok adası yakınlarında düştüğünü söyledi.

    BİR SENEDE 3. KAZA

    Bu olay, yaklaşık son bir senede Güney Kore'de ABD'nin yaşadığı üçüncü kaza.

    Geçtiğimiz ay bir ABD F-16 savaş uçağı rutin bir eğitim tatbikatı sırasında, ABD ordusunun "uçuş sırasında acil durum" bir durumla karşılaştıktan sonra düşmüş, pilot kurtarılmıştı.

    Geçen yıl Mayıs ayında bir ABD F-16 jeti Seul'ün güneyindeki bir tarım alanında rutin bir eğitim tatbikatı sırasında düşmüştü. Pilot güvenli bir şekilde fırlatılmış ve kazada başka can kaybı yaşanmamıştı.

    Washington, Güney Kore'nin en önemli güvenlik müttefiki. Nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'den korunması için Güney Kore'de yaklaşık 28 bin 500 asker bulunduruyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDF-16
    Haberler > Dünya > ABD'ye ait F-16 uçağı Güney Kore açıklarında düştü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Filistin'e yardımların kesilmesine BM'den cevap - Dünya'UNRWA'nın yerini kimse dolduramaz'Pakistan'da eski başbakan İmran Han'a 14 yıl hapis ve siyasetten men - Dünyaİmran Han'a 14 yıl hapis ve siyasetten menRus uçağı Almanya'yı alarma geçirdi! Çok sayıda savaş uçağı havalandı - DünyaRus uçağı Almanya'yı alarma geçirdi! Çok sayıda savaş uçağı havalandıTunus'ta 2015'te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldı - Dünya2015'te başlayan OHAL 2024 sonuna uzatıldıAlmanya'da grev ulaşımı vurdu! THY seferleri iptal - DünyaAlmanya'da grev ulaşımı vurdu! THY seferleri iptalKoca bir ülke kıtlığa hazırlanıyor! Devlet başkanından 'iki yıllık gıda stoklayın' uyarısı - DünyaKoca bir ülke kıtlığa hazırlanıyor! Devlet başkanından 'iki yıllık gıda stoklayın' uyarısıABD üslerine karşı saldırılar durdu! İran destekli güçlere Pentagon'dan jet cevap - DünyaABD üslerine 'saldırmama' kararıMiçotakis'ten F-35 açıklaması: Amaç Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak - DünyaAmaç Türkiye'ye karşı avantaj sağlamak‘Mezarlığın altında tünel var’ yalanıyla ölülere bile rahat vermeyen İsrail dünyaya rezil oldu - Dünya‘Mezarlığın altında tünel var’ yalanıyla ölülere bile rahat vermeyen İsrail dünyaya rezil olduABD, Türkiye ile F-35 anlaşmasını yeniden görüşmek istiyor - DünyaABD, Türkiye ile F-35 anlaşmasını yeniden görüşmek istiyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...