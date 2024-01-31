ABD'ye ait F-16 uçağı Güney Kore açıklarında düştü

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Güney Kore açıklarındaki Batı Denizi'nin üstünde uçuş yaptığı sırada düştü. Yapılan açıklamada pilotun kurtarıldığı belirtildi.

ABD ordusu, bir F-16 savaş uçağının Güney Kore açıklarındaki Batı Denizi üzerinde uçuş sırasında acil durum yaşadığını ve düştüğünü söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, pilotun kurtarıldığı belirtildi.

F-16 DENİZİN DİBİNDE

ABD ordusundan yapılan açıklamada, "8. Avcı Kanadı'na bağlı bir F-16, Batı Denizi üzerinde uçuş sırasında acil bir durum yaşadı ve düştü. Pilot güvenli bir şekilde kurtarıldı. Bilinci yerinde ve değerlendirilmek üzere bir tıbbi tesise nakledildi." şeklinde belirtildi.

Kurtarma operasyonu sırasında Güney Kore ile yapılan yakın işbirliğine vurgu yapıldı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, "Uçuş sırasında meydana gelen acil durumun nedenine ilişkin bilgiler, kapsamlı güvenlik ve kaza incelemeleri sonuçlanıncaya kadar açıklanmayacaktır" denildi.

Kore Sahil Güvenliği, savaş uçağının Güney Kore'nin batı kıyısındaki Mokdeok adası yakınlarında düştüğünü söyledi.

BİR SENEDE 3. KAZA

Bu olay, yaklaşık son bir senede Güney Kore'de ABD'nin yaşadığı üçüncü kaza.

Geçtiğimiz ay bir ABD F-16 savaş uçağı rutin bir eğitim tatbikatı sırasında, ABD ordusunun "uçuş sırasında acil durum" bir durumla karşılaştıktan sonra düşmüş, pilot kurtarılmıştı.

Geçen yıl Mayıs ayında bir ABD F-16 jeti Seul'ün güneyindeki bir tarım alanında rutin bir eğitim tatbikatı sırasında düşmüştü. Pilot güvenli bir şekilde fırlatılmış ve kazada başka can kaybı yaşanmamıştı.

Washington, Güney Kore'nin en önemli güvenlik müttefiki. Nükleer silahlara sahip Kuzey Kore'den korunması için Güney Kore'de yaklaşık 28 bin 500 asker bulunduruyor.