Tahran’ın füze kapasitesinin %70’ini hala koruduğu ve 33 üsten 30’unun aktif olduğu ortaya çıkarken, Pentagon’un Kongre engelini aşmak için operasyonun adını "Balyoz" olarak değiştirmeye hazırlandığı deşifre oldu.

New York Times'a (NYT) göre, ABD istihbarat kurumlarının kapalı kapılar ardında hazırladığı gizli raporlar, Başkan Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in aylardır sürdürdüğü "İran ordusu yok edildi" söylemini yerle bir etti.

Trump yönetiminin kamuoyuna yansıttığı tablonun aksine, Tahran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde muhafaza ediyor.

HÜRMÜZ'DEKİ TEHLİKE: 33 ÜSTEN 30'U AKTİF HALE GELDİ

İstihbarat birimlerinin en güncel değerlendirmelerinde, İran ordusunun Hürmüz Boğazı boyunca dizili olan stratejik füze üslerinin neredeyse tamamına yeniden ulaştı.

Uydu raporlarına göre 33 üssün 30’unda yeniden operasyonel erişim sağlanmakta.

Sadece 3 üssün tamamen erişilemez durumda olduğu belirtilirken, İran’ın mobil fırlatıcıları kullanarak füzeleri sürekli yer değiştirdiği ve Amerikan savaş gemileri ile petrol tankerleri için doğrudan tehdit oluşturmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

FÜZE STOKLARININ YÜZDE 70'İ HALA TAHRAN'IN ELİNDE

Beyaz Saray'a ayrıca yeni sunulan rapora göre de İran savaş öncesi sahip olduğu füze cephaneliğinin yüzde 70’ini hala elinde tutuyor. Ülke genelindeki yeraltı depolama ve fırlatma tesislerinin yüzde 90’ına yeniden erişim sağlayan Tahran’ın, mobil fırlatıcılarının da büyük bir kısmını aktif olarak kullandığı görülüyor.

ABD basını, 'Pentagon’un "İran ordusu önümüzdeki yıllar boyunca savaşamaz" iddiasıyla keskin bir çelişki oluşturuyor.' değerlendirmesini paylaştı.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, Trump’ın "İran ordusu ezildi" şeklindeki iddialarını tekrarlayarak, ordunun iyi durumda olduğunu öne sürmenin vatana ihanetle eş tutulduğunu öne sürdü. Pentagon ise New York Times’ı "İran rejiminin halkla ilişkiler temsilcisi" gibi davranmakla suçlayarak, operasyonun tarihi bir başarı olduğu konusundaki ısrarını sürdürdü.

MÜHİMMAT STOKLARI KRİTİK SEVİYEYE İNDİ

NYT’nin haberinde dikkat çekilen bir diğer hayati nokta ise ABD’nin tükenen mühimmat rezervleri. Savaş boyunca 1.000’den fazla Tomahawk ve 1.300’den fazla Patriot füzesi harcayan ABD ordusunun, stoklarını yenilemek için aylara değil yıllara ihtiyacı olduğu aktarılmakta.

İRAN’A 'BALYOZ' OPERASYONU

Mühimmat krizinin derinleştiği süreçte Pentagon, 28 Şubat’ta başlayan Destansı Öfke operasyonunun adını, ateşkesin bozulması durumunda "Sledgehammer" (Balyoz Operasyonu) olarak değiştirmeyi planlıyor.

ABD basınına göre sadece bir isim değişikliği değil, Başkan Trump’ın Kongre’nin "savaş yetkisi" engelini aşmak için masaya koyduğu hukuki bir satranç hamlesi olarak görülecek.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ KRİTİK KURNAZLIK: 60 GÜNLÜK SÜRE SIFIRLANACAK MI?

Washington’daki hukukçular ve askeri stratejistler, operasyon isminin değişmesinin arkasında yatan asıl nedeni "Savaş Yetkileri Kararı"na bağlıyor.

1973 tarihli yasaya göre başkanın Kongre onayı olmadan savaş yürütme süresi 60 günle sınırlı. Operasyonun adını "Balyoz" olarak değiştirmek, saatin yeniden sıfırlanması ve Kongre engelinin baypas edilmesi anlamına gelebilir.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Destansı Öfke operasyonu sona erdi, hedeflerine ulaştı" diyerek o aşamanın kapandığını bizzat duyurmuştu.

TRUMP: "ATEŞKES ŞU AN YOĞUN BAKIMDA"

Oval Ofis’te generallerle bir araya gelen Başkan Trump, İran’ın son teklifini "çöp parçası" olarak niteleyerek masadan eli boş döndüğünü sinyalini verdi. Ateşkesin durumunu tıbbi bir benzetmeyle açıklayan Trump, "Ateşkes yoğun bakımda, doktorun içeri girip 'sevdiğiniz kişinin hayatta kalma şansı %1' dediği o aşamadayız" ifadelerini kullandı.

"27 ŞUBAT'TAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Pentagon kaynakları ise savaşın ilk başladığı güne kıyasla bölgedeki askeri kapasitenin kat kat arttığını açıkladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla ek uçak gemisi saldırı grupları bölgeye kaydırılırken, mühimmat stoklarının da yeniden ikmal edildiği ileri sürdü. Bir yetkili, "Şu anda 27 Şubat’taki durumumuzdan çok daha iyi bir konumdayız, ateş gücümüz zirvede" diyerek Tahran’a açık mesaj gönderdi.

