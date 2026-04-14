NATO’nun en modern müdahale gücünün komutası 2028’de Türkiye’ye geçiyor. ABD merkezli savunma yayın organı Defense News’in analizine göre, Avrupa artık Türkiye'nin komutasıyla hareket edecek. Yunanistan ve Rum Kesimi’nin veto engellerinin bir kenara itilmesi gerektiğini yazan dergi, 12 Avrupa ülkesinin Ankara'yı 'tek güvenli liman' olarak gördüğünü yazdı.

ABD merkezli savunma yayın organı Defense News, Avrupa savunma mimarisine dair yeni bir analiz yayımladı. Trump’ın NATO’yu sorguladığı bir dönemde, Avrupa’nın güvenliği için Yunanistan’ın "veto oyunlarının" bir kenara itilmesi gerektiğini yazan dergi, Türkiye’nin "merkezi müttefik" rolünün hayati konumda olduğuna değindi.

"YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ ARTIK ENGEL OLMAMALI"

Avrupa’nın güvenliği için Türkiye’nin askeri gücünün ve savunma sanayii kapasitesinin vazgeçilmez olduğunu yazan dergi, Avrupa’nın savunma yapısında Türkiye’nin önündeki en büyük engelin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) olduğuna işaret ederek şu tespiti yaptı:

"Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye’nin Avrupa savunma mimarisine entegrasyonunu kendi güvenliklerine bir katkı olarak değil, Türkiye’yi dengeleme stratejilerinin çöküşü olarak görüyor. Ancak Rusya tehdidini iliklerine kadar hisseden Polonya, Baltık ülkeleri ve Romanya gibi müttefikler için Türkiye’nin askeri kapasitesi hayati bir öneme sahip. Avrupa’nın güvenliği artık kültürel itirazların ve medeniyet tartışmalarının ötesine geçmek zorunda."

2028’DE 'KOMUTA' ANKARA’DA!

Defense News’in analizindeki en önemli detaylardan biri de Türkiye’nin İttifak içerisindeki yükselen rütbesi oldu.

NATO’nun en modern ve en hızlı müdahale gücü olarak yapılandırılan "Müttefik Reaksiyon Kuvveti"nin (Allied Reaction Force - ARF) komutası 2028 yılından itibaren Türkiye’ye geçiyor.

2028’den 2030 yılına kadar bu devasa gücün komutasını üstlenecek olan Türkiye, sadece kendi sınırlarını değil, tüm Avrupa’nın güvenliğini birinci elden sevk ve idare edecek. Komuta İstanbul’dan yürütülecek. Merkezde 3’üncü Kolordu yer alacak.

32 NATO ülkesi yaptıkları kuvvet tahsisiyle Türkiye'den onay almak zorunda kalacak.

"İLK HAMLE" GÜCÜ

Türkiye’nin komuta edeceği bu güç kara, hava, deniz, siber ve hatta uzay boyutlarını kapsayan 15 bin kişilik elit bir ordu.

NATO’nun geçirdiği dönüşüm, "bekle-gör" taktiğinden "ilk hamle" stratejisine geçişi simgeliyor. Bu yeni doktrinin kalbinde yer alan Müttefik Reaksiyon Kuvveti (ARF), kriz anlarında 4-5 gün içinde dünyanın herhangi bir noktasına intikal edebilecek kapasiteye sahip. Kara, hava, deniz, siber ve uzay boyutlarını kapsayan 15 bin kişilik bu elit güç, artık krizlere sadece müdahale etmeyecek, krizin yönünü bizzat tayin edecek.

İSTANBUL’DAKİ 3. KOLORDU: KÜRESEL MÜDAHALE MERKEZİ

İstanbul’daki 3. Kolordu "tam mobil" yapısıyla ittifakın en yüksek hazırlık seviyesindeki gücü konumunda.

Adana’daki sabit görevli yapıların aksine, İstanbul’daki 3. Kolordu kriz nerede patlak verirse oraya ışınlanabilecek bir "küresel güç merkezi" olarak yapılandırıldı. Çok uluslu harekatları yönetme kabiliyetiyle bu kolordu, NATO coğrafyasının her noktasında doğrudan Türk komutanların emriyle hareket edecek.

"TEHDİDİ İSTANBUL TANIMLAYACAK, MONS UYGULAYACAK"

Komutanın Türkiye’ye geçmesiyle birlikte NATO’nun entelektüel ve stratejik merkezi de yer değiştiriyor.

Sahaya ilk giden ve durumu ilk değerlendiren Türk komutan olacağı için, NATO’nun tehdit tanımlaması İstanbul’da yapılacak.

Eskiden Brüksel ve Mons’taki karargahlardan Türkiye’ye yönelik yapılan analizler, artık İstanbul’dan Mons’taki Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı’na gönderilecek. NATO, Türk kurmay zekasının çizdiği planlar doğrultusunda pozisyon alacak.

32 ÜLKE TEK YUMRUK: OPERASYONEL BİRLEŞME

Türkiye’nin komutayı devralmasıyla birlikte, 32 NATO ülkesi yaptıkları kuvvet tahsisleriyle doğrudan Türk komuta zincirine bağlanacak.

"KÜRECİK OLMAZSA AVRUPA SAVUNMASIZ KALIR"

Diğer yandan Türkiye’nin sadece askeri personel değil, teknolojik bir "kalkan" sunduğu da hatırlatıldı. Özellikle İran’ın balistik füze kapasitesine karşı Türkiye’deki Kürecik radar tesisinin yerinin doldurulamaz olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kürecik radar tesisi olmasaydı, İran füzelerine karşı Avrupa’nın savunması Romanya’dan başlayacaktı. Türkiye’den başlamak, çok daha erken uyarı ve önleme fırsatı sağlıyor. Hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye’nin bu stratejik boşluğunu kolayca dolduramaz."

TÜRKİYE ARTIK "KANAT" DEĞİL, "MERKEZ" ÜLKE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamalarına da geniş yer veren Defense News ayrıca şunları yazdı: "Türkiye artık NATO’nun güneydoğu çevresindeki bir kanat ülkesi değil. Tüm Avrupa sahnesinde güvenlik sağlayabilecek merkezi bir müttefiktir."

İHA’DAN GEMİYE: "ANKARA İLE İŞBİRLİĞİ BİR ZORUNLULUK"

Yazar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın veto politikalarının, Avrupa’nın kolektif güvenliğini tehlikeye attığını söylerek, Türkiye’nin elindeki kozları şöyle sıraladı:

"12’den fazla Avrupa ülkesi, Trump’ın koruma şemsiyesini çekme ihtimaline karşı Ankara’yı sığınılacak tek güvenli liman olarak görüyor. Türkiye'nin kapsamlı savaş tecrübesi, büyük ordusu var. "

