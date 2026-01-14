ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yetkisinin anayasa veya mahkemeler tarafından değil, kendi ahlakıyla sınırlandığını söyleyen Trump, "Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'e röportaj verdi. Röportajda daha önce "kendisini durdurabilecek tek şeyin kendi ahlakı olduğu, uluslararası hukuk olmadığı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Trump şunları söyledi:

"ÖLÜM GÖRMEKTEN HOŞLANMAM"

"Yetkim anayasa ya da mahkemelerle değil, kendi ahlakımla sınırlı. Ben ahlaklı bir insanım. Ölüm görmekten hoşlanmam. İnsanlarımızın zarar görmesini istemem. Karşı taraftakilerin zarar görmesini de istemem."

"BENİM AHLAK ANLAYIŞIM ÇOK YÜKSEK"

ABD'nin Venezuela’da gerçekleştirdiği askeri operasyonda "karşı tarafta" insanların öldürülmesinden hoşnut olmadığını belirten Trump, "Bu benim ahlakımla sınırlı ve benim ahlak anlayışım çok yüksek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırılmış durumda." diye konuştu.

Yetkisinin anayasa ya da mahkemelerle sınırlı olup olmadığı yönündeki soruya Trump, "Asla mahkemelere gelmeyeceğiz. Anayasa'ya da başvurmayacağız. Çünkü ben ülkemiz için neyin iyi olduğunu görmek istiyorum ve mahkemeler de bunu görmek ister." cevabını verdi.

